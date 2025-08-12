Zudem geht das Management von einem jährlichen durchschnittlichen Marktwachstum von rund 6 Prozent aus und plant, stärker als der Markt zu wachsen. Die Zielsetzung ersetzen die bisherigen Mittelfristziele für das Jahr 2030. Zuvor hatte Komax bis im Jahr 2030 einen Umsatz von 1,0 bis 1,2 Milliarden Franken und einen EBIT von 120 bis 160 Millionen Franken erwartet.