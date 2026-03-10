Zurückhaltender Ausblick

Wie bereits im Januar mitgeteilt, fiel der Umsatz im Berichtsjahr um 7,9 Prozent auf 580,9 Millionen Franken. Gleichzeitig ging auch der Bestellungseingang um 2,1 Prozent auf 565,0 Millionen Franken zurück. Im zweiten Halbjahr habe sich aber eine leicht positive Dynamik gezeigt, hiess es. Zudem hätten sich die Marktsegmente ausserhalb der Autoindustrie positiv entwickelt und man habe das Servicegeschäft ausbauen können.