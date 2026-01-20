Autoindustrie im Tief

Die Industrie-, Infrastruktur- und Transportmärkte hätten sich 2025 positiv entwickelt, hiess es in der Mitteilung. Doch in der für Komax wichtigen europäischen Automobilindustrie habe die Investitionszurückhaltung der Kunden angehalten. Und die US-Zollpolitik sowie Währungseffekte hätten zusätzlich belastet.