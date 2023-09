Denn Komax will bis zum Jahr 2028 einen Umsatz von 1,0 bis 1,2 Milliarden Franken erreichen, wie das Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Dies entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6 bis 9 Prozent. Das Unternehmen will damit stärker wachsen als der Markt.