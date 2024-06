Die vom Zürcher Regierungsrat vorgeschlagenen Erhöhung der Dividendenteilbesteuerung hätte für eine gewisse Kompensation sorgen sollen. In der Vorlage enthalten war eine Erhöhung von 50 auf 60 Prozent. Diese will eine Mehrheit der WAK streichen, weil der Schritt negative Auswirkungen auf KMU habe. Die Dividendenteilbesteuerung gilt für Beteiligungen von mindestens 10 Prozent an Kapitalgesellschaften und Genossenschaften.