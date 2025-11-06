Nvidia hat gezeigt, welches enorme Potenzial im hektischen Ausbau von KI-Rechenzentren liegt: Die Aktie ist in den letzten fünf Jahren um 1.300 Prozent gestiegen und machte das Unternehmen zum ersten, das eine Bewertung von 5 Billionen US-Dollar erreichte. Chipproduzenten wie Marvell und Arm wollen sich diese Nachfrage von Kunden wie OpenAI und Microsoft Corp. zunutze machen. Technologieunternehmen planen, in den kommenden Jahren mehr als 1 Billion US-Dollar für KI-Chips und andere Infrastruktur auszugeben.