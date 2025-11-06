Der milliardenschwere Gründer des japanischen Konglomerats, Masayoshi Son, hat Marvell laut den Informanten seit Jahren immer wieder als mögliches Ziel untersucht. Es ist Teil seiner Bemühungen, auf Hardware zu setzen, die vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren kann. SoftBank tastete sich vor einigen Monaten an Marvell heran, doch beide Seiten konnten sich nicht auf Bedingungen einigen, wie die Personen sagten.
SoftBank blickte auf Marvell mit der Idee, den Konzern mit Arm Holdings Plc zu kombinieren – dem britischen Chipdesigner, den SoftBank kontrolliert, so die Personen. Zwar gebe es derzeit keine aktiven Verhandlungen über einen Deal, doch das Interesse könnte wieder aufleben, sagten einige der Personen. Son prüfe regelmässig Dutzende möglicher Transaktionen, ohne aktiv zu werden.
Marvells Aktien sprangen nach dem Handelsbeginn in New York um knapp 5 Prozent nach oben. Zuvor waren sie in diesem Jahr um 16 Prozent gefallen, was dem Unternehmen einen Marktwert von etwa 80 Milliarden US-Dollar bescherte. Marvells Verluste stehen im Gegensatz zu Nvidia, Broadcom und Arm, die dieses Jahr allesamt stark gestiegen sind. Arm hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 170 Milliarden US-Dollar.
Marvell könnte auch für andere Interessenten attraktiv sein, sagten einige der Personen. Vertreter von SoftBank, Marvell und Arm lehnten eine Stellungnahme ab.
Nachfrage durch Daten
Unter der Leitung von CEO Matthew Murphy entwickelt Marvell Halbleiterchips und verwandte Technologien für Rechenzentren – die riesigen Serverstandorte, die Cloud-Computing und künstliche Intelligenz antreiben. Marvell meldete Rekordumsätze von 2 Milliarden US-Dollar im Quartal, das am 2. August endete.
Eine Übernahme wäre die jüngste in einer Reihe von Investitionen SoftBanks, die darauf abzielen, die Reichweite des japanischen Unternehmens in die KI-Infrastruktur auszudehnen. Im März stimmte SoftBank dem Kauf des Chipdesigners Ampere Computing LLC zu, der Prozessoren für Rechenzentrumsmaschinen herstellt.
SoftBank übernahm Arm im Jahr 2016 und brachte den Chipdesigner 2023 an die Börse, behielt jedoch einen Anteil von fast 90 Prozent. Son und Arm-CEO Rene Haas arbeiten laut Bloomberg an eigenen KI-Chips, die sie im kommenden Jahr vorstellen wollen.
Nvidia hat gezeigt, welches enorme Potenzial im hektischen Ausbau von KI-Rechenzentren liegt: Die Aktie ist in den letzten fünf Jahren um 1.300 Prozent gestiegen und machte das Unternehmen zum ersten, das eine Bewertung von 5 Billionen US-Dollar erreichte. Chipproduzenten wie Marvell und Arm wollen sich diese Nachfrage von Kunden wie OpenAI und Microsoft Corp. zunutze machen. Technologieunternehmen planen, in den kommenden Jahren mehr als 1 Billion US-Dollar für KI-Chips und andere Infrastruktur auszugeben.
Marvells Aktien sind in den vergangenen Jahren aufgrund der Perspektiven im Geschäft mit kundenspezifischen Chips gestiegen, das Kunden wie Amazons Cloud-Sparte und Microsoft umfasst. Doch im März erlitt das Unternehmen den grössten Kurssturz seit mehr als zwei Jahrzehnten, nachdem eine Umsatzprognose hinter den höchsten Schätzungen zurückgeblieben war.
Während Broadcom, Marvells wichtigster Rivale im Geschäft mit massgeschneiderten KI-Chips, neue Kunden wie OpenAI gewinnt, haben einige Analysten Besorgnis über die Vorhersehbarkeit von Marvells zukünftigen Geschäften geäussert. TD Cowen stufte das Unternehmen im September wegen Kundenunsicherheiten auf «Halten» herab.
Chip-Wettbewerb
Eine Zusammenführung von Marvell und Arm könnte zu einem schlagkräftigeren Wettbewerber im Chipmarkt führen. Marvell ist darauf spezialisiert, Designelemente – wie jene von Arm – zu kombinieren und in finale Baupläne zu giessen, die dann an Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. oder einen anderen Auftragsfertiger gegeben werden können, um sie herzustellen.
Es gibt erhebliche Hürden für eine Marvell-Übernahme, abgesehen von einem möglichen Preis von bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Die US-Regierung versucht, die heimische Halbleiterindustrie zu stärken, sodass unklar ist, ob sie dem Verkauf eines Chipherstellers an ein japanisches Unternehmen zustimmen würde – trotz der engen Beziehung zwischen Son und Präsident Donald Trump.
Auch eine Fusion zwischen Arm und Marvell könnte kartellrechtliche Bedenken hervorrufen. Regulierungsbehörden in den USA, Europa und China zwangen Nvidia 2020 dazu, die geplante Arm-Übernahme aufzugeben, und Qualcomm zog 2018 sein Angebot für NXP Semiconductors NV zurück, nachdem Chinas Kartellbehörde die Zustimmung verweigert hatte.
Zudem konnten Arm und Marvell bislang nicht klären, wie die Managementteams nach einer Übernahme zusammengeführt werden sollten, sagten einige der mit der Sache vertrauten Personen. Haas ist 63 Jahre alt, Murphy Anfang 50.
SoftBanks Vorstoss in diesem Bereich reicht über klassische Fusionen und Übernahmen hinaus. Im Januar kündigte das Unternehmen ein 500-Milliarden-US-Dollar-Projekt namens Stargate an, gemeinsam mit OpenAI und Oracle Corp., um Rechenzentren in den USA zu bauen. Während SoftBanks Son versprach, 100 Milliarden US-Dollar «sofort bereitzustellen», verlief die Umsetzung von Stargate langsamer als geplant – unter anderem wegen Streitigkeiten darüber, wo die Rechenzentren gebaut werden sollen.
(Bloomberg)