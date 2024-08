Die Zinswende in den USA naht: Angesichts jüngster Turbulenzen an den Finanzmärkten kann es vielen Investoren gar nicht schnell genug gehen. Laut Notenbankchef Jerome Powell liegt für die nächste Sitzung am 18. September eine Senkung «auf dem Tisch». Doch ist es bis dahin für die nervösen Märkte noch eine gefühlte Ewigkeit, zumal die Europäische Zentralbank diesseits des Atlantiks die Zinswende längst vollzogen hat. «Die Rufe nach einer ausserplanmässigen Sitzung und einer dringenden US-Zinssenkung werden immer lauter», meint Fed-Beobachter Dan Scott vom Investmenthaus Vontobel.