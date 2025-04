Die SNB musste sich erst kürzlich in dieser Sache verteidigen. «Die Schweiz ist kein Währungsmanipulator», sagte Martin Schlegel, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, am 20. März auf der Pressekonferenz zum Zinsentscheid der Zentralbank. Die SNB habe in der Vergangenheit Eingriffe am Devisenmarkt nicht eingesetzt, um der Schweizer Wirtschaft einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und sie werde das Instrument wenn nötig wieder einsetzen, um die Geldpolitik zu steuern.