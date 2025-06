Er fügt aber an, dass es sich bei E-Mobility (IPO) und ABB Robotics (Spin-Off) um zwei sehr unterschiedliche Transaktionen handle. «Bei einem IPO werden Aktien am Markt platziert. Ein Spin-off ist viel weniger abhängig von der allgemeinen Marktsituation als ein IPO», so Meuter. Robotics soll zu 100 Prozent als Sachdividende an die ABB-Aktionäre ausgeschüttet werden.