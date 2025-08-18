U-Blox-Aktie fällt am Montag

«Gegengebote sind nicht auszuschliessen», schreibt Vontobel Analyst Mark Diethelm in einer Notiz vom Montagmorgen. Er stufte nun die Anlageempfehlung der Titel auf «Hold» (Buy) herab, bei einem neuen Kursziel von 135 Franken. Die Bank hatte die Aktie im Februar auf «Buy» hochgestuft, als U-Blox den Ausstieg aus dem Mobilfunkgeschäft angekündigt hatte. Damit wollte sich U-Blox auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Positionierungstechnologien konzentrieren.