Vor allem private Investoren gefährdet

Wenn die Zinsen steigen, sinkt der Wert einer Immobilie, weil Anleger von anderen Investitionsmöglichkeiten gelockt werden. So sind Obligationen, mit diesen können risikolos wieder 1,5 bis 2 Prozent und damit fast so viel wie mit Renditeliegenschaften verdient werden, wieder eine attraktive Alternative.



Dazu kommt, dass ein Verkauf unter Druck harzig verlaufen könnte. Zinspapiere bescheren nicht nur weniger Aufwand, sie können im Bedarfsfall rascher und viel weniger kompliziert zu Geld gemacht werden.



Da viele Mehrfamilienhäuser zu äusserst knappen Renditen gekauft wurden, könnten einige Besitzer nun in Bedrängnis geraten. Das betrifft vor allem Private, die in der Vergangenheit Immobilien gekauft haben, um sie zu vermieten und um die Nullzinsen auf dem Sparkonto zu umgehen. Das gilt vor allem dann, wenn sie knapp mit Eigenkapital finanziert sind und die höheren Zinszahlungen nicht leisten können.



Private halten laut dem Bundesamt für Statistik mehr als die Hälfte (56%) aller Mehrfamilienhäuser. Weniger oder kaum gefährdet sind institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Fonds oder Versicherungen. Institutionelle besitzen laut dem BFS "nur" ein Fünftel aller Renditeliegenschaften.