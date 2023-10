Die positiv gestimmten Anleger werden sich wohl auf die statistisch häufig belegte Tatsache stützen, dass es an den Märkten in den Monaten Oktober bis Dezember, speziell auch in den letzten Handelstagen des Jahres, überdurchschnittlich häufig zu Kurssteigerungen kommt. Börsenkreise sprechen dann von einer “Jahresendrally” oder "Weihnachtsrallye".