Mehrfach hatte es dazu in den vergangenen Tagen Gespräche gegeben. Die Internationale Energieagentur berief auch mit Blick darauf am Dienstag eine Sondersitzung ein. Ergebnisse oder eine Entscheidung verkündete die IEA dazu bisher nicht. In der Nacht zu Montag war der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent, die Referenzsorte des Grossteils der weltweit gehandelten Ölsorten ist, auf den höchsten Stand seit dem Sommer 2022 geklettert. Mittlerweile ging der Preis aber wieder zurück. Frankreich betonte mehrfach, dass es zwar höhere Preise gebe, eine Ölknappheit in Europa aber nicht drohe.