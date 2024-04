US-Wirtschaft am Siedepunkt

Doch in der aktuellen Phase ist das gar keine so gute Nachricht. Der heiss laufenden US-Wirtschaft würde eine Abkühlung guttun, schliesslich beträgt die Inflation immer noch 3,5 Prozent. Sonst wird nichts aus den kräftigen Zinssenkungen, die alle so sehnlichst in diesem Jahr erwartet hatten. Fed-Chef Jerome Powell sprach diese Woche in Washington von «mangelnden Fortschritten» im Kampf gegen die zu hohe Inflation. Deshalb könne es angemessen sein, die Leitzinsen für längere Zeit auf dem jetzigen Niveau von 5,25 bis 5,5 Prozent zu halten.