Karex strebt Partnerschaften mit lokalen Marken an, um seine Expansion voranzutreiben, während Okamoto, dessen Kondome in Indien online erhältlich sind, den Bekanntheitsgrad seiner Marke steigern und seine Produkte nun auch in die Ladenregale bringen will. Die britische Reckitt Benckiser hat neue Produkte unter ihrer Marke Durex auf den Markt gebracht und weitet ihr Marketing in ländlichen Regionen des Landes aus. Auch Church and Dwight, Eigentümer der US-Marke Trojan, plant nach Angaben einer mit den Plänen vertrauten Person den Markteintritt in Indien.