Die Kombination der beiden grössten Banken der Schweiz werde den Bankensektor in der Schweiz in einem profundem Mass verändern, schreibt auch die Ratingagentur Fitch am Dienstag. Die Übernahme werde einen übergrossen Akteur im Inland schaffen, der etwa doppelt so gross wie grösster Konkurrent sein werde mit einem Pro-Forma-Marktanteil von rund 30 Prozent der inländischen Einlagen und 25 Prozent der inländischen Kredite, so Fitch. "Wir erwarten, dass die Schweizer Inlandbanken von Privat- und Firmenkunden profitieren werden, die ihr Banking diversifizieren möchten", so Fitch weiter.