Die Regierung in Manila stellte drei Schiffe der Küstenwache als Begleitschutz für einen Konvoi ab, der am Mittwoch Kurs auf ein Riff nahm, das von beiden Staaten als eigenes Territorium beansprucht wird. Ziel des aus mehreren zivilen Schiffen bestehenden Verbandes ist das Scarborough-Riff. Dort sollen philippinische Fischer versorgt werden. Das Aussenministerium in Peking erklärte, das Riff gehöre zu chinesischem Territorium. China sei aber kulant, was Fischerei-Interessen angehe.