Der russische Staatskonzern Rostec stellte die Ausweitung der Produktion auf bis zu 20 Tonnen jährlich in Aussicht. Der Wissenschaftsbehörde US Geological Survey (USGS) zufolge kamen 2019 fünf Tonnen aus Russland, während China 86 Tonnen gewonnen habe. In der Demokratischen Republik Kongo habe die Produktion 2018 bei einer Tonne gelegen. Neuere Zahlen bietet die USGS nicht an.