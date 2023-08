Wegen der verschärften Probleme im Windkraft-Geschäft hat die abgespaltene Energietechnik-Sparte im dritten Quartal drei Milliarden Euro Verlust erwirtschaftet. Auf Siemens entfallen davon anteilig 647 Millionen Euro, so dass der Nettogewinn im Konzern mit 1,41 Milliarden Euro etwas hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Vor einem Jahr hatte eine milliardenschwere Abschreibung auf die ehemalige Tochter Siemens sogar in die Verlustzone gedrückt. Die Umbuchung eines Teils der Aktien an den eigenen Pensionsfonds im Juni brachte Siemens diesmal immerhin 300 Millionen Euro Gewinn. Der restliche Anteil von 25,1 Prozent an Siemens Energy steht noch mit 2,0 Milliarden Euro in den Büchern. Das ist rund 800 Millionen Euro unter dem Börsenwert.