Ein analoges Bild präsentiert sich in der Eurozone. Auch dort sackte der S&P-Einkaufmanagerindex weiter ab - auf 48,1 Punkte. Das ist ein Minus von 1,9 Zähler und bedeuttet ein Zehn-Monats-Tief. «Die zwei grossen Volkswirtschaften in Europa - Deutschland und Frankreich - glänzten in den letzten Monaten wahrlich nicht mit politischer Stabilität», so das Fazit der Nord-LB-Experten.