Die Industrieproduktion sank im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet. Zudem gingen die Einzelhandelsumsätze überraschend um 1,1 Prozent im Jahresvergleich zurück. Ökonomen hatten einen Anstieg von einem Prozent erwartet. Vom Wirtschaftsministerium befragte Hersteller rechnen den Umfragedaten zufolge jedoch für September mit einem Anstieg der Industrieproduktion um 4,1 Prozent und für Oktober mit einem Zuwachs von 1,2 Prozent.