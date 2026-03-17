Der Krieg im Nahen Osten bremst auch nach Einschätzung der Bundesregierung die konjunkturelle Erholung in Deutschland. ​Die damit ​verbundenen drastischen Preissteigerungen bei Rohöl ⁠und Erdgas belasteten die Entwicklung, heisst es aktuellen Monatsbericht ​des Bundeswirtschaftsministeriums. «Der Erholungsprozess bleibt ⁠angesichts der externen Risiken fragil.» Es bestehe das Risiko für einen ‌Rückschlag bei der erwarteten Konjunkturerholung. Dies sei abhängig von der Dauer des Konflikts beziehungsweise «der faktischen Sperrung der Strasse von Hormus sowie möglichen ‌längerfristigen Beeinträchtigungen der dortigen Produktionskapazitäten bei Öl und Gas», ​erklärte das Ministerium. Die Wirtschaft habe bereits Anfang 2026 an Dynamik verloren, nachdem sie sich Ende 2025 noch belebt hatte.