Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Der Iran-Krieg ist den Investoren mächtig auf den Magen geschlagen. Das Fiskalpaket und ‌die volleren Auftragsbücher sind jetzt Nebensache. Die Stimmung hängt an der Frage, wann Öl- und Gaslieferungen wieder risikofrei erfolgen. Je schneller das geschieht, ​desto kleiner sind die Auswirkungen auf Wachstum ​und Inflation. Solange das nicht erkennbar ist, ​hat die Stimmung weiteres Abwärtspotenzial. Es bleibt zu hoffen, dass Trump Wort hält und ‌der Krieg von kurzer Dauer ist. Ansonsten geht es vor allem Deutschland als Nettoenergieimporteur deutlich mehr an den Kragen. Stand jetzt ​ist ​die deutsche Wirtschaft vom Hoffnungsfall wieder ⁠zum Sorgenkind mutiert.»