“Eine Verlangsamung des Lohnwachstums ohne nennenswerten Anstieg der Arbeitslosenquote bringt uns einen Schritt näher an eine weiche Landung”, erklärte Sinem Buber, Ökonom beim Stellenvermittlungsportal ZipRecruiter. Der von der Fed genau beobachtete Arbeitskostenindex weist seit drei Quartalen in Folge geringere Zuwächse aus. Auch beim durchschnittlichen Stundenverdienst der Arbeitnehmer hat sich der Aufwärtstrend verlangsamt. Im Januar gab es ein Plus von 4,4% gegenüber dem Vorjahr, nach 5,9% im vergangenen März.