Das Lager in Krywyj Rih, etwa 400 Kilometer südöstlich von Kiew gelegen, wurde Anfang Dezember von drei russischen Raketen getroffen. Ein Arbeiter wurde getötet, sagt Longobardo. Die Bergbauanlage von Arcelor in einem befreiten Gebiet ist mit Landminen übersät, die zugehörige Infrastruktur beschädigt. Auch die Logistik bereitet dem Unternehmen, das früher bis zu 80 Prozent seiner Produktion exportierte, Kopfzerbrechen. Russland blockierte die Schwarzmeerhäfen, Longobardo musste neue Exportrouten durch Polen ausarbeiten. Trotzdem will Arcelor, der grösste ausländische Investor in der Ukraine, bleiben. Der grösste Arbeitgeber in Krywyj Rih, dem Geburtsort von Selenskyj, hat seine 26'000 Mitarbeiter trotz des Produktionsrückgangs weiter beschäftigt. Longobardo sagt, Arcelor werde in diesem Jahr 130 Millionen Dollar investieren.