Im Juni stieg das KOF-Konjunkturbarometer um 2,6 auf 101,2 Punkte, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. Damit hat sich der Frühindikator nach dem Rückfall im März (revidiert 95,7 Punkte) weiter erholt und ist erstmals seit Beginn des Irankriegs wieder über 100 Punkte geklettert.