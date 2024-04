Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten stieg im April um 11,2 Punkte auf 42,9 Zähler und damit zum neunten Mal in Folge, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter 165 Analysten und Anlegern mitteilte. Höher lag das Barometer zuletzt im Februar 2022, ehe der russische Krieg gegen die Ukraine die Konjunkturerwartungen abstürzen liess. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einer Verbesserung auf 35,0 Punkte gerechnet. Die konjunkturelle Lage wurde etwas besser bewertet: Dieser Indikator stieg um 1,3 Punkte, verharrt aber mit minus 79,2 Zählern tief im negativen Bereich.