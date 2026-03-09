Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich ​nach Angriffen auf iranische ⁠Tanker und Lager zu Wochenbeginn um jeweils rund 15 Prozent. Mit 106,12 und ‌101,20 Dollar je Fass (159 Liter) lagen sie auf dem höchsten Stand seit rund vier Jahren. «Das ist eine neue Eskalationsstufe», sagte Jens ‌Klatt, Analyst beim Broker XTB. «Aber ich gehe davon ​aus, dass wir heute Nacht die Hochs in Öl gesehen haben, auch wenn es in den nächsten Wochen extrem schwankungsintensiv bleiben wird.»