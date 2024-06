Am 31. Mai kündigte Meyer Burger einen umgekehrten Aktiensplit - auf Englisch reverse share split - an. Dem Aktienkurs hat das nicht geholfen. Im Gegenteil: Bereits am Freitag ging es mit den Kursen um zehn Prozent nach unten, ehe der TItel am Montag und Dienstag weiter nachgab und ein neues Jahrestief von 0,0086 Franken erreichte. Am Mittwoch kam es zu einer Stabilisierung bei 0,0088 Franken.