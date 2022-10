Aber auch in den Kantonen Wallis (+117,5 Prozent), Schwyz (+85,2 Prozent), Graubünden (+77,8) und Tessin (+64,3 Prozent) habe die Anzahl an Firmenpleiten markant zugenommen. Zurückgegangen seien die Konkurseröffnungen derweil in den Kantonen Uri, Jura und Genf. Entlang der einzelnen Sektoren habe es in absoluten Zahlen insbesondere Firmen aus der Baubranche (289) erwischt, gefolgt vom Grosshandel (188) und der Gastronomie (152).