Konkret sind laut Mitteilung vom Mittwoch in den ersten zehn Monaten 2022 schweizweit 3849 Unternehmen in ein Insolvenzverfahren gegangen. Dies entspricht einer Zunahme von 19 Prozent. Besonders negativ fällt der Kanton Zürich auf. Dort schoss die Anzahl Konkurse im Vergleich zu den ersten zehn Monaten 2021 mit 719 Fällen um 42 Prozent in die Höhe.