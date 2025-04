So stiegen etwa im Tessin die Insolvenzfälle um 16 Prozent. In der Zentralschweiz betrug das Plus 11 Prozent und in der Ostschweiz 10 Prozent. Auf der anderen Seite wurden in der Nordwestschweiz und in Zürich 8 Prozent weniger Konkurse registriert. In der Südwestschweiz betrug der Rückgang 3 Prozent und im Espace Mittelland 1 Prozent.