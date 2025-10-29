Im Durchschnitt liegt das Aufwärtspotenzial der «Magnificent 7» bei plus 21 Prozent, das Abwärtspotenzial bei minus 31 Prozent. Vielleicht ist der Markt einfach nur skeptisch, argumentiert der Experte von Signal Sigma. Auffallend sei zudem, dass kurzfristig über den nächsten Monat kein Grund zur Besorgnis bestehe. Die Risiken dürften erst in den nächsten ein bis sechs Monaten zunehmen, da das Aufwärtspotenzial eher begrenzt scheine.