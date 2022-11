Am Dienstag verkündete die Bundesnetzagentur in Deutschland eine gute Nachricht: "Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 100 Prozent." Damit könnte Deutschland für neun bis zehn Wochen versorgen werden, wenn man nur Gas aus den Speichern verwenden würde - was wegen fortlaufender neuer Lieferungen nicht wahrscheinlich ist. Gleichzeitig wurde der Füllstand des grössten deutschen Speichers in Rheden mit nur 94,75 Prozent angegeben. Wie passt das zusammen?