Willi Bucher, Leiter Strukturierte Produkte bei der Raiffeisen Schweiz und Mitglied des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte, sagte, BRCs seien bei Privatkunden beliebt. Nach Angaben von SIX Swiss Exchange gehört die Raiffeisenbank zu den grössten Emittenten der Anleihen in der Schweiz. "Wir haben seit langem ein Niedrigzinsumfeld. Wenn man also für ein gewisses Risiko einen Kupon von 6 oder 7 Prozent einnehmen könnte, wäre das attraktiv“, sagte Bucher in einem Interview. "Wenn man ein solches Produkt kauft, ist es wichtig zu verstehen, welches Risiko man eingeht.“