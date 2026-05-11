Mitverantwortlich für die Abgaben dürfte eine Herabstufung durch die UBS gewesen sein. Nachdem die Grossbank ihr Rating von «Neutral» auf «Sell» gesenkt hatte, starteten die Aktien zunächst mit einem Kursrückgang von fast 4 Prozent auf dem Tagestief, konnten sich im Verlauf des Handels jedoch teilweise erholen. Als Begründung für die Herabstufung nannte die UBS das Risiko weiter steigender Zinsen, insbesondere in Europa. Diese könnten das hoch bewertete Vermögensverwaltungsgeschäft von Swiss Life belasten, etwa durch mögliche negative Neubewertungen im Immobilienportfolio, wie sie in früheren Zinsphasen bereits zu beobachten waren.