Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Nehmen wir die SMI-Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé: Im Moment hat Novartis eine maximale Bewertung von zwei, Roche eine von eins, Nestlé eine von null. Das Gewinnwachstum von Nestlé und Roche ist unterdurchschnittlich. Novartis erhält hingegen in diesem Bereich nahezu die Höchstnoten. Im zweiten Bereich, der Marktdynamik oder dem Kursmomentum, schneidet wiederum Roche am besten ab. Die Nestlé-Titel weisen zwar seit kurzem hohe Kursgewinne auf, doch mittelfristig ist die Entwicklung enttäuschend. Roche ist da etwas besser unterwegs. Alle schneiden dagegen gut bei den Bewertungskomponenten ab. Gemäss unserem Modell ist Novartis in diesem Bereich attraktiver als Roche oder Nestlé. Zur Substanz: Bei allen drei Unternehmen verzeichnen die Gewinne geringe Schwankungen und die «finanzielle Gesundheit» ist gut, jedoch lässt die Bilanzqualität etwas zu wünschen übrig. Das Allerwichtigste bei unserer Strategie ist unsere Datenorientierung. Ich habe kürzlich ein Interview mit dem Nestlé-Chef gelesen. Seine Argumente klingen gut: Wir fokussieren auf Kernkompetenzen, wir arbeiten weltweit in fast 200 Ländern und sind damit gut aufgestellt, wir bedienen jung bis alt. Doch erst wenn er das liefert, was er verspricht, wird das auch in den Daten ersichtlich sein. Dann verbessert sich die Rangierung in unserem Modell und wir werden Nestlé stärker im Portfolio gewichten.