Insgesamt rechnen die Analysten für die ersten neun Monate des Jahres mit einem Umsatz von 2,37 Milliarden Franken und einem Reingewinn von 492 Millionen Franken, was einer Abnahme von 5 Prozent zur Vorjahresperiode entspräche. Für das Gesamtjahr geht der Sanitärtechnik-Konzern von einem stabilen Umsatz aus, nachdem im ersten Halbjahr noch ein leichtes Plus von 1,7 Prozent in Lokalwährungen erreicht wurde. Geberit hatte im August für das Gesamtjahr einen Umsatz auf Vorjahresniveau und eine EBITDA-Marge von rund 29 Prozent prognostiziert.