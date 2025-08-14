Woran denken Sie?

Einen Punkt haben die Amerikaner zu Recht immer kritisiert: Das ist die Geldpolitik unserer Nationalbank. Diese war ausgerichtet auf den Schutz und die Förderung unserer Exportindustrie. Das ist nicht ihre Aufgabe, sie muss die Kaufkraftstabilität sicherstellen. Als Folge davon waren und sind die Zinsen auch jetzt wieder grundlos tief. Die Nationalbank hat so versucht, den Schweizer Franken zu schwächen. Mit der Folge, dass sich in der Bilanz der Nationalbank enorme Risiken angehäuft haben. Diesen sehr valablen Punkt könnte die Schweiz in die Waagschale werfen und sagen, wir kehren zurück zu einer kaufkraftorientierten Geldpolitik. Das wäre lediglich die Erfüllung ihres Gesetzesauftrags. So könnte die Schweiz sehr viel Wind aus den Segeln nehmen.