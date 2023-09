Das Unternehmen, das unter anderem für seine Hiestand-Gipfeli bekannt ist oder die McDonald's-Brötchen herstellt, erzielte in der Berichtsperiode von Februar bis April einen Umsatz von knapp 534 Millionen Euro. Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Organisch, also ohne die negativen Währungseffekte von 0,7 Prozent, betrug das Wachstum 23,7 Prozent, wie Aryzta Ende Mai bekannt gab. Damit hat das Unternehmen zum sechsten Quartal in Folge zweistellig zugelegt. Die Zahlen zum Gesamtjahr werden am 2. Oktober veröffentlicht.