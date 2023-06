"Es gibt ein klares Gefühl der Dringlichkeit, Kandidaten auszuwählen, die gewinnen können", sagte der Vertreter. "Selbst eine beträchtliche Anzahl von Präsident Trumps eigenen Anhängern ist besorgt über seine Wählbarkeit und offen für eine Alternative." Es wäre das erste Mal in der etwa 20-jährigen Geschichte des Koch-Netzwerks, dass sie in die Vorwahlen der Republikaner eingreift. Koch gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Das von ihm und seinem inzwischen verstorbenen Bruder David Koch gegründete Netzwerk hat in der Vergangenheit Millionen ausgegeben, um Republikaner mit ähnlichen Werten zu unterstützen. Die Gruppe hat sich bislang noch nicht offen hinter einen republikanischen Bewerber gestellt.