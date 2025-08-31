Jahrelange Hängepartie

Diese verzögerte sich immer wieder. Die Gründe sind vielfältig, es gab auch juristische Auseinandersetzungen. Im Nord-Süd-Teilnetz war die Betriebsaufnahme ursprünglich bereits für Ende 2027 geplant, auf der Stadtbahn für das Frühjahr 2028. Da die Vergabe nun erst in den 2030er Jahren greift, müssen die aktuellen, teils schon recht alten S-Bahn-Züge wohl länger auf den fraglichen Linien verkehren als geplant.