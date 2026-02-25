Zuletzt hatte auch die ​Umfrage ​zu Industrie und Dienstleistern für ⁠positive Signale gesorgt. Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche ​Privatwirtschaft stieg im Februar ⁠um 1,0 auf 53,1 Punkte und damit auf den höchsten ‌Stand seit Oktober. Damit blieb das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer über der Marke von 50, ab der ‌es Wachstum signalisiert. Für Risiken sorgen derweil weiter ​die grosse Unsicherheit in der Wirtschaft und die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump.