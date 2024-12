Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed hatte am Mittwoch erneut die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkte. Allerdings stellte sie für 2025 weniger Zinssenkungen als bisher in Aussicht.