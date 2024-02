Die EZB hatte seit Sommer 2022 die Schlüsselsätze zehn Mal angehoben. Zuletzt hatte sie aber an den Sätzen nicht mehr gerüttelt. Aktuell liegt der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder horten, bei 4,00 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Die Inflationserwartungen der Verbraucher geben der EZB wichtige Anhaltspunkte zum Inflationsbild in der 20-Länder-Gemeinschaft. Die nächste Zinssitzung der EZB findet am 7. März in Frankfurt statt.