Im Mittel rechneten ⁠die Menschen in der Eurozone im April für die kommenden zwölf Monate mit ‌einer Teuerungsrate von unverändert 4,0 ‌Prozent, wie die Europäische ​Zentralbank (EZB) am Montag zu der von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Nach Beginn der Angriffe der USA und von Israel auf den ‌Iran am 28. Februar sind die Energiepreise stark gestiegen.