«Ein Aufwind in Richtung Vorkriegsniveau zeichnet sich daher noch nicht ab, auch wenn die Friedensverhandlungen und der Rückgang der Rohölpreise die Inflationssorgen der Verbraucher mildern und die Konjunkturerwartungen wieder etwas aufhellen», erklärte ‌Bürkl. Die Einkommenserwartungen der Konsumenten legten im Juni nur leicht zu. Der entsprechende Indikator stieg um 0,8 Punkte auf minus 12,2 Zähler. Insgesamt blicken die Bürger damit weiter weniger optimistisch ​auf ihre zukünftige finanzielle Lage als vor Beginn des Ende Februar ​ausgebrochenen Iran-Krieges. Überdies liess die Bereitschaft zu grösseren Einkäufen, ​etwa von Autos oder Unterhaltungselektronik, im Juni gegenüber dem Vormonat nach. Das Barometer sank um 0,2 Punkte auf ‌minus 13,4 Zähler: «Der Zeitpunkt, grössere Anschaffungen zu tätigen, ist aus Verbrauchersicht weiter eher ungünstig», konstatierte Konsumforscher Bürkl.