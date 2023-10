Wie das Statistikamt in Peking am Freitag mitteilte, blieben die Preise für Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahresmonat unverändert. Analysten hatten mit einem leichten Preisanstieg gerechnet. Im August waren die Verbraucherpreise in der zweitgrössten Volkswirtschaft leicht um 0,1 Prozent gestiegen, im Juli waren sie jedoch um 0,3 Prozent gesunken.