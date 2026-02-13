Zusammen mit einem sich stabilisierenden Arbeitsmarkt könnte dies der Federal Reserve erlauben, die Zinssätze für eine Weile unverändert zu lassen.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im vergangenen Monat um 0,2 Prozent, nachdem er im Dezember noch um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das Amt für Arbeitsstatistik des Arbeitsministeriums am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg des VPI um 0,3 Prozent gerechnet.
Mit dem CPI-Bericht für Januar veröffentlichte das BLS neu berechnete saisonale Anpassungsfaktoren, um die Preisentwicklung im Jahr 2025 widerzuspiegeln.
Der Bericht wurde durch den dreitägigen Stillstand der Bundesregierung in der vergangenen Woche leicht verzögert. Ein längerer Stillstand im vergangenen Jahr verhinderte die Erhebung der Preise für Oktober, was zu Schwankungen in den VPI-Daten führte. Ökonomen erwarteten, dass die Volatilität im Januar-Bericht nachlassen würde.
In den 12 Monaten bis Januar stieg der Verbraucherpreisindex um 2,4 Prozent. Die Verlangsamung der jährlichen Inflationsrate von 2,7 Prozent im Dezember spiegelte vor allem den Wegfall der höheren Werte des letzten Jahres bei der Berechnung wider.
Die US-Zentralbank verfolgt die Preisindizes der persönlichen Verbrauchsausgaben, um ihr Inflationsziel von 2 Prozent zu erreichen. Beide Werte liegen deutlich über dem Ziel. Die Regierung berichtete diese Woche, dass sich das Beschäftigungswachstum (link) im Januar beschleunigt hat und die Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent im Dezember auf 4,3 Prozent gesunken ist.
Im vergangenen Monat beliess die Fed ihren Leitzins für Tagesgeld in der Spanne von 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent.
Ohne die volatilen Komponenten Lebensmittel und Energie stieg der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent, nachdem er im Dezember um nicht revidierte 0,2 Prozent gestiegen war.
Die Zahlen für den Kernverbraucherpreisindex lagen in jedem Januar über den Erwartungen, da nach Ansicht von Wirtschaftsexperten die Saisonbereinigungsfaktoren, das Modell, mit dem das BLS saisonale Schwankungen aus den Daten herausrechnet, die einmaligen Preissteigerungen zum Jahreswechsel nicht vollständig berücksichtigte.
Der Anstieg im letzten Monat spiegelte wahrscheinlich die einmaligen Preiserhöhungen zum Jahreswechsel sowie die Weitergabe von Zöllen durch Präsident Donald Trumps umfassende Zölle wider. In den 12 Monaten bis Januar stieg der sogenannte Kern-VPI um 2,5 Prozent, nachdem er im Dezember um 2,6 Prozent zugelegt hatte. Dies spiegelt auch wider, dass die höheren Werte des letzten Jahres nicht mehr in die Berechnung einfließen.
Ökonomen erwarten, dass die Inflation in diesem Jahr noch eine Weile anziehen wird, wobei sie sich auf die Überwälzung von Einfuhrzöllen und die Abwertung des Dollars im letzten Jahr gegenüber den Währungen der wichtigsten Handelspartner der USA berufen. Der handelsgewichtete US-Dollar ist im vergangenen Jahr um etwa 7,4 Prozent gefallen.
(Reuters)