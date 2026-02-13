Der Anstieg im letzten Monat spiegelte wahrscheinlich die einmaligen Preiserhöhungen zum Jahreswechsel sowie die Weitergabe von Zöllen durch Präsident Donald Trumps umfassende Zölle wider. In den 12 Monaten bis Januar stieg der sogenannte Kern-VPI um 2,5 Prozent, nachdem er im Dezember um 2,6 Prozent zugelegt hatte. Dies spiegelt auch wider, dass die höheren Werte des letzten Jahres nicht mehr in die Berechnung einfließen.