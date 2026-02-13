Allerdings sorgen die Daten auch nicht für zwingenden Handlungsbedarf bei den amerikanischen Notenbankern, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Er geht aber davon aus, dass der Druck auf den scheidenden Fed-Präsidenten Jerome Powell steigen wird, bis zum Ende seiner Amtszeit im Mai eine Zinssenkung auf den Weg zu bringen.